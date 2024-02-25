شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم سالم لـ"اكستر نيوز": العلاقة مع إريتريا راسخة ورأس الحكمة مكسب كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم، أن زيارة الرئيس الإريتري لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي تأكيدا للعلاقات الراسخة بين البلدين في شتى المجالات منذ سنوات طويلة، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، الرئيس الإريتري "أسياس أفويرقي"، لافتا أن المباحثات تناولت أيضاً الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها التطورات بالبحر الأحمر، حيث ناقش الرئيسان ما تشهده هذه المنطقة من تطورات أمنية خطيرة، وأكدا أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف، كما تم التشديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل يمهد للنفاذ الإنساني الكامل والمستدام للقطاع، وإطلاق مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

وتباحث الرئيسان كذلك بشأن التطورات التي يشهدها القرن الأفريقي، حيث تم التوافق على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال، ودعمها في رفض كافة الاجراءات التي من شأنها الانتقاص من هذه السيادة، كما تم التطرق إلى الأوضاع في السودان وتم تأكيد أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا، في إطار مسار دول الجوار، من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي إلى وقف إطلاق النار، بما يضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق، ويلبي تطلعاته وآماله في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

أضاف الزميل عبد الحليم سالم، خلال لقاء بقناة إكسترا لايف في حلقة جديدة من برنامج "الصحافة لايف" مع الإعلامية مريم حسن، أن صفقة راس الحكمة ستدر 35 مليار دولار بشكل سريع، بخلاف 150 مليار دولار استثمارات على الأجل الطويل ، موضحا أن الصفقة أعادت مصر للمشهد الاستثماري العالمى.

أوضح أن الصفقة ستخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وستكون قبلة للسياحة من أوروبا ومختلف دول العالم، وستجذب نحو 8 ملايين سائح بحسب ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال التوقيع بين الجانبين المصرى والإماراتى.

أوضح عبد الحليم سالم خلال اللقاء أن التاثير المباشر للصفقة ساهمت في هبوط الدولار من 75 جنيها الى 45 جنيها وتراجع الذهب لنحو 2800 جنيه وانخفاض بعض السلع، لافتا أن الأسعار ستشهد انخفاضا الأيام المقبلة.