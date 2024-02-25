شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تنقل رخصة محل فى الجيزة لوفاة المرخص له.. إليك المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة المستندات المطلوبة وإجراءات التقدم بطلب لنقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام لوفاة المرخص له، حيث تقدم المراكز الخدمات المتعلقة بـ"المرافق والمحليات - وكل أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل"، فضلاً عن طلبات توصيل مرافق "كهرباء، ومياه"، وغيرها.

ويمكن من خلال المراكز التكنولوجية التقدم بطلب لنقل رخصة محل لوفاة المرخص له باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المستندات المطلوبة

-أصل رخصة المحل.

-صورة إعلام الوراثة.

-توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

-المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.

-صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر من بين الورثة).

وفي حال نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

-بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 ، 30 سنة.

-صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

-صحيفة الحالة الجنائية.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار أورنيك رخصة جديدة.

-سداد الرسوم المقررة للخدمة.

-استلام الورثة الترخيص وتلقي الخدمة.