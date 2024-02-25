شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الأربعاء المقبل آخر موعد لتوريد القطن بمنظومة التسويق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أكد الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بسرعة توريد الأقطان الي مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد الأربعاء المقبل 28 فبراير كما هو مقرر.

‎وشدد عمارة على أنه لن يتم قبول لوطات أو رسائل بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء علي تعلميات وقرارات اللجنة التنفيذية والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، وذلك حتي يمكن المزايدة عليها والحصول علي سعر جيد لها.

‎الجدير بالذكر أن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق ارباح مجزية لهم تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.

‎وهناك دور هام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية، والعالمية.