شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 41 مسجدا يوم الجمعة المقبل منها 38 جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 41 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 1 / 3 / 2024م، منها ( 38 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 654 ) مسجدًا منها ( 515 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 139 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 23 / 2 / 2024 م عدد ( 11676 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (266) مليون جنيه. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الدقهلية 1. مسجد النور – طنامل – مركز أجا مديرية أوقاف بني سويف 2. مسجد الفتح – عزبة أبو النور – هرم ميدوم–الواسطى 3. مسجد عمر بن الخطاب – القليعة – تلت - الفشن 4. المسجد الشرقي – عزبة الزيني – الجفادون 5. مسجد العرب – قرية هليه – مركز ببا مديرية أوقاف كفر الشيخ 6. مسجد يوسف البهلول - بلطيم 7. مسجد القبلي الملاحة – سيدي سالم مديرية أوقاف أسوان 8. مسجد سيدي علي زين العابدين – البندر الفارسية – مركز إدفو 9. مسجد أبو بكر الصديق – قرية خفية العتمور بحري – مركز كوم أمبو مديرية أوقاف أسيوط 10. مسجد الحرمين – المطاوعة - ديروط 11. مسجد عبد الرحيم عبد الجابر- القصير- القوصية مديرية أوقاف الفيوم 12. مسجد الهادي – عمدية المظاطلي - طامية 13. مسجد المليجي – الشيخ فضل – مركز الفيوم 14. مسجد آل عمران – دفنو – إطسا 15. مسجد الرحمن – طامية 16. مسجد الفوز بالجنة – شكشوك - أبشواي 17. مسجد الشيخ ساير – البياضة - سيلا مديرية أوقاف قنا 18. مسجد الشيخ علي بن جالية – المراشدة – مركز الوقف مديرية أوقاف الغربية 19. مسجد الأهالي – الكبير – حصة آبار بسيون 20. مسجد نور الإيمان – دماط – قطور مديرية أوقاف القليوبية 21. مسجد عزبة إسماعيل – ميت كنانة – طوخ 22. المسجد الكبير المريج – شبين القناطر – شبين غرب مديرية أوقاف البحيرة 23. مسجد الرحمن – قرية الجيزة – الكريون – مركز كفر الدوار 24. المسجد الكبير – قرية ربع شنديد – مركز إيتاي البارود 25. مسجد منفي لابد - قرية رزافة – مركز الدلنجات مديرية أوقاف الشرقية 26. مسجد دويدار – الحصوة – مركز أبو كبير 27. مسجد الرحمة – ع الزيتة – مركز الزقازيق 28. مسجد النور – تلبانة - مركز منيا القمح 29. مسجد البحاروة – سماكين الغرب - الحسينية مديرية أوقاف المنيا 30. مسجد مبارك - عزبة محمد ربيع - صفط الخمار 31. مسجد الرحمن - القرايشة الغربية 32. مسجد العارفين - عرب السلطان حسن - ابو قرقاص 33. مسجد البرادعة - بني سعيد - أبو قرقاص 34. مسجد الوسطاني - بني سعيد - مركز أبو قرقاص مديرية أوقاف الجيزة 35. مسجد أبو سريع - الصالحية - أطفيح 36. مسجد حافظ عابدين - برك الخيام - كرداسة 37. أبو طالب - بهبيت - العياط مديرية أوقاف الإسماعيلية 38. مسجد الحكيم - عزبة منصور - التل الكبير ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف البحر الأحمر 1. مسجد عمر بن الخطاب – القصير مديرية أوقاف الجيزة 2. مسجد أبو دومة - الجملة - العياط مديرية أوقاف الشرقية 3. مسجد الرحمة – عزبة السرو – بني عامر

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