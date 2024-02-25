شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق اللازمة لحصول الطبيبة على إعانة الوضع من نقابة الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن منحها إعانة خاصة بعد الولادة "إعانة الوضع"، مشيرة إلى أنه يستلزم للحصول عليها، تقديم المستندات التالية:

1- صورة البطاقة.

2- صورة الكارنية.

3- سداد اشتراكات النقابة.

4- صورة شهادة الميلاد + أصل الشهادة للاطلاع عليها.

5- رقم حساب بنك الأهلى أو مصر أو الإسكندرية.

من ناحية أخرى، كانت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء أعلنت عن نشاط الدعم الذى قدمته خلال شهرى يناير الماضى والذى بلغ 295 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور شادى صفوت، عضو مجلس نقابة الأطباء مقرر اللجنة الاجتماعية، أن اللجنة تحرص على تقديم العديد من الخدمات والأنشطة للأطباء، ويأتى دعم الأطباء وأسرهم فى أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية على رأس اهتمامات وأولويات اللجنة الاجتماعية، إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافى والرحلات الداخلية والمصايف ورحلات الحج والعمرة.

أما عن موارد دعم الأطباء وأسرهم أكد د. شادى صفوت أن الموارد تأتى فى المقام الأول من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة، كما أن تبرعات الأطباء تعتبر من الموارد المهمة أيضا لمواصلة تقديم الدعم للأطباء وأسرهم.

وأعلن صفوت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر نوفمبر الماضى دعماً لأبناء الأطباء فى الدراسة لعدد 39 من أسر الأطباء بمبلغ 134 ألف جنيه، ودعماً لعلاج 35 طبيبا بمبلغ 141 ألف جنيه، ودعم مشروع العلاج بمبلغ 875 لمستفيد واحد، ودعم كارثى بمبلغ 20000 لعدد 1 مستفيد.