شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يُطلق البث التجريبى لمنصة العمالة غير المنتظمة ببورسعيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى وزير العمل حسن شحاتة اليوم، الأحد، جولة ميدانية في محافظة بور سعيد، ومن المقرر أن يشهد الوزير عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية لمديرية العمل بالمحافظة، كثاني محافظة يتم إطلاق المنصة بها تجريبيا بعد محافظة الإسكندرية.

وتهدف المنصة لتقديم كافة خدمات الوزارة للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا، بكافة جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، تماشيا مع اتجاه الدولة للتحول الرقمى، وقد بدأت الوزارة بمحافظة الإسكندرية باعتبارها أحد المحافظات ذات الكثافات المرتفعة من العمالة لوجود مناطق صناعية ومقاولين بأعداد كبيرة.

وقد وجه حسن شحاتة وزير العمل بسرعة البدء في إطلاق بث آولي للمنصة على عدد من المحافظات بالتوالى، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

وتستهدف المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة ميكنة المنظومة بالكامل لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات، فضلا عن ضمان صحة ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، وتعمل الوزارة على سرعة تجهيز باقي مديريات العمل لتسهيل التعامل مع المنظومة الرقمية للعمالة غير المنتظمة.