شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يفوز على نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية بولاية كارولينا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هزم المرشحة الرئاسية نيكي هايلي آخر منافسيه الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية بولاية كارولينا الجنوبية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترامب يتقدم في الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية بنسبة 66.8%، وبحسب شبكة "فوكس" فإن الرئيس السابق حصل على 63.5%.

ويمثل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تجسّد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أن الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لـ6 سنوات.

وكان الرئيس الأمريكي السابق توعد منافسته هايلي في وقت سابق بسحقها خلال الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية السبت.

وفي مقابلة مع قناة ABC news، وردا على سؤال عما إذا كانت لا تزال متمسكة بتعهدها بدعم ترامب إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري، قالت هايلي: "لا أعتقد أنه الشخص المناسب في الوقت المناسب"، مشددة على أنها لا تعتقد أنه يجب أن يكون رئيسا.

وأضافت: "آخر شيء يدور في ذهني هو من سأدعمه. الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني هو كيف سنفوز. الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني هو كيف سنتأكد من أننا نصحح ما يحدث في أمريكا، ونعيد توحيد هذا البلد، ونسمح لها بالشفاء والمضي قدما بطريقة قوية. لا أفكر بمن سأدعم في الانتخابات".