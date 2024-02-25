شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث: 200 منتج جاهزة للتطبيق وتصنيعها بتكنولوجيا مصرية 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز القومى للبحوث، عن تفاصيل مبادرة المركز بديل المستورد لتوفير المنتجات البحثية ودورها في تعميق الصناعة المحلية والمنتجات المتاحة بالمعرض ودور المركز لدعم البحث العلمى وخدمات المركز في الدور المجتمعى.

وقال الدكتور حسين درويش في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، إن مبادرة بديل المستورد تأتى ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالى والدكتور أيمن عاشور لتعميق الصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين الجهات البحثية لخدمة الصناعة ، موضحا أن المبادرة التي أطلقها المركز فرص للمستثمرين للاطلاع على منتجات المركز القومى للبحوث والتي تبلغ حوالى 200 منتج بحثى بشكل نهائي جاهزة للتصنيع وليس مجرد أبحاث علمية ورقية فقط، ولكن تم بلورتها في صورة ملموسة أمام المستثمر بحيث يتمكن من الحصول على كيفية التصنيع وآليات لتطبيقها في المصانع.

وتابع رئيس المركز القومى للبحوث، أن جميع المواد والمنتجات في المعرض تم التوصل إليها بتكنولوجيا مصرية 100 % وبمواد محلية الصنع بنسبة 100 %، ويتم منح المستثمرين آليات التصنيع وتوفير الباحث صاحب التجربة لتطبيقها في المصنع أمام المستثمرين، وتم إطلاق المبادرة لمواجهة الظروف الراهنة المتعلقة الحد من الاستيراد.