شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إنجازات مصر فى مجلس وزراء المياه الأفارقة على مدار عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل ما نفذته مصر على مدار عام:

1- اختيار مصر لتولى رئاسة الأمكاو يأتي تقديراً لدور مصر الهام على الساحة الأفريقية.

2- مصر سعت وما زالت تسعى لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لخدمة قضايا المناخ بالقارة، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع شركاء التنمية على ضخ الاستثمارات لصالح القارة الأفريقية.

3- عقد الدورة الثالثة عشر للجمعية العمومية للأمكاو بالقاهرة بمشاركة غير مسبوقة لـ 40 دولة أفريقية.

4- إطلاق "مجلة صوت أفريقيا للمياه" كمنصة رائدة لتقديم معلومات وافية عن المياه والصرف الصحي بالقارة.

5-المشاركة في "قمة المناخ الأفريقية" والدعوة لتوفير 30 مليار دولار حتى عام 2030 في مجال المياه بالقارة.

6- توقيع خطاب الالتزام بقيادة المسار الأفريقى للإعداد للمنتدى العالمى العاشر للمياه.

7- رئاسة جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه".

8- تنظيم "المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة"، وتكريم مصر على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحى.

9- المشاركة في جلسة "إطلاق خطة عمل الاستثمار في أفريقيا" والذي تم خلالها تقديم مقترحات لـ 68 مشروعا بقيمة 36 مليار دولار.

10- مصر تقود المسار الأفريقي للمنتدى العالمى العاشر للمياه، والتنسيق مع الدول الأفريقية للخروج برؤية موحدة لعرضها خلال المنتدى.

11- الإعداد لقيام مصر باستضافة "أسبوع المياه الأفريقي" بالتزامن مع فعاليات "أسبوع القاهرة السابع للمياه".