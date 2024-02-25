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تعرف على تفاصيل إنجازات مصر فى مجلس وزراء المياه الأفارقة على مدار عام

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القاهرة - سامية سيد -  

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل ما نفذته مصر على مدار عام:

 

1-  اختيار مصر لتولى رئاسة الأمكاو يأتي تقديراً لدور مصر الهام على الساحة الأفريقية.

2- مصر سعت وما زالت تسعى لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لخدمة قضايا المناخ بالقارة، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع شركاء التنمية على ضخ الاستثمارات لصالح القارة الأفريقية.

3- عقد الدورة الثالثة عشر للجمعية العمومية للأمكاو بالقاهرة بمشاركة غير مسبوقة لـ 40 دولة أفريقية. 

4- إطلاق "مجلة صوت أفريقيا للمياه" كمنصة رائدة لتقديم معلومات وافية عن المياه والصرف الصحي بالقارة. 

5-المشاركة في "قمة المناخ الأفريقية" والدعوة لتوفير 30 مليار دولار حتى عام 2030 في مجال المياه بالقارة.

6- توقيع خطاب الالتزام بقيادة المسار الأفريقى للإعداد للمنتدى العالمى العاشر للمياه.

7- رئاسة جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه". 

8- تنظيم "المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة"، وتكريم مصر على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحى. 

9- المشاركة في جلسة "إطلاق خطة عمل الاستثمار في أفريقيا" والذي تم خلالها تقديم مقترحات لـ 68 مشروعا بقيمة 36 مليار دولار.

10- مصر تقود المسار الأفريقي للمنتدى العالمى العاشر للمياه، والتنسيق مع الدول الأفريقية للخروج برؤية موحدة لعرضها خلال المنتدى.

11- الإعداد لقيام مصر باستضافة "أسبوع المياه الأفريقي" بالتزامن مع فعاليات "أسبوع القاهرة السابع للمياه".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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