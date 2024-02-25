52 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة بالسوق السوداء

وأيد 52% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء، بينما عارض 48% من القراء مطالب هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء.

محمد يوسف

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