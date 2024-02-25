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52 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة بالسوق السوداء

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء.

 

وأيد 52% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء، بينما عارض 48% من القراء مطالب هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار بيع العملة فى السوق السوداء.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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