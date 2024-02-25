شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بالضفة الغربية بالأسلحة الرشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأفاد إعلام فلسطيني بسقوط 3 شهداء بقصف على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.