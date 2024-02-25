شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء مستقرة وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مستقرة وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الأحد على مناطق الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 23 درجة مئوية، السواحل الشمالية 21 درجة مئوية، جنوب سيناء 25 درجة مئوية، شمال الصعيد 25 درجة مئوية، جنوب الصعيد 28 درجة مئوية.

يُذكر أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد طقس اليوم شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد، كما توقعت نشاط رياح أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.