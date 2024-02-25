شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات نقابة البيطريين تجتمع بمرشحى التجديد النصفى للإعداد للتصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الأطباء البيطريين لعام 2024، برئاسة الدكتور ناجى سلام، اجتماعا مع كل الأطباء البيطريين المُرشحين علي جميع المقاعد الانتخابية - سواء نقابة عامة أو نقابات فرعية - اليوم الأحد الموافق 2024/2/25 الساعة الثانية عشرة بنادي الأطباء البيطريين بالعجوزة، للنظر في الآتي:

1- مناقشة الإعدادات اللازمة ليوم الانتخابات للوصول إلي مستوي أمثل لها.

2- عمل توكيلات المرشحين لمندوبيهم في اللجان، نظرا لأنه لن يسمح لأي فرد بالتواجد داخل اللجان بدون توكيل صادر من لجنة الإشراف على الانتخابات "مقابل رسوم إدارية لمن يرغب".

3- الحصول على نسخة من أعضاء الجمعية العمومية سواء محافظة أو قطاع أو جمهورية طبقا لآخر تحديث "مقابل رسوم إدارية لمن يرغب".

وأكد رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، أنه سيتم الرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الاقتراع، المقرر لها الأربعاء 6 مارس 2024.

وكانت قد أعلنت اللجنة القوائم النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية 2023/2024، فيما عدا نقابات "القاهرة، الجيزة، قنا"، على أن يكون التصويت من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، وأشارت اللجنة، إلى أنه سيتم تحديد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية والإعلان عنها خلال الفترة القللة المقبلة، مؤكدة أن كافة اجراءات التصويت تتم تحت إشراف قضائى كامل.