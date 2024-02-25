كلية الزراعة جامعة عين شمس تنظم مؤتمرا بعنوان "التنمية المستدامة للحياة البرية"

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الزراعة جامعة عين شمس بالاشتراك مع نموذج الأغذية والزراعة بجامعه عين شمس الذى يعمل تحت الإشراف الفنى لمنظمه الأغذية والزراعة بمصر (الفاو) مؤتمرا علميا بعنوان "التنمية المستدامة للحياة البرية" يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024 ، وذلك برئاسة الدكتورة ثناء النوبى – عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس منسق عام المؤتمر الدكتورة نجلاء محمد عبيد – مدير عام البرامج الجديدة والمشرفة الأكاديمية لنموذج الأغذية والزراعة بجامعة عين شمس والدكتورة هبة نور الدين المشرف على الأنشطة الطلابية وممثله عن نموذج الأغذية والزراعة بجامعة عين شمس والدكتورة دينا أحمد منسق المؤتمر، والطالبة سلمى عصام فؤاد رئيسه النموذج بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الثامنة والستون فى يوم 20 ديسمبر عام 2013 اعلان يوم الثالث من شهر مارس يوما لاعتماد معاهده التجارة العالمية لأصناف الحيوانات والنباتات البريه المهددة بالانقراض وهو نفس اليوم الذى تم اعتماده كاليوم العالمى للحياة البريه و يوافق أيضا هذا التاريخ يوم توقيع اتفاقيه التجارة الدولية فى الانواع المهددة بالانقراض فى الحيوانات والنباتات البريه "منوها انه تم عقد الفعاليات "اون لاين".

جدير بالذكر أن الثالث من شهر مارس قد تم إعتماده مسبقًا على أن يكون اليوم العالمى للأحياء البريه وفقا للقرار المعتمد فى الإجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف فى إتفاقيه التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البريه المهددة بالإنقاض المعقود فى بانكوك من الثالث إلى الرابع عشر من شهر مارس من عام 2013 ولاسيما قرار 16/1 الذى أعلن الثالث من مارس يومًا عالميًا للأحياء البريه بهدف الاحتفال بما يزخر به العالم من حيوانات و نباتات بريه والتوعية بهم.

وتدور محاور المؤتمر حول الحياه البريه و الاستدامة

１- الفصائل النادرة المكتشفة حديثاً و اهم المحميات في مصر و كيفيه المحافظة علي الحياه البرية.