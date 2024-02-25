شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحاد" الإماراتية: العلاقات مع مصر دخلت مرحلة نوعية جديدة مع صفقة "رأس الحكمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات ومصر دخلت مرحلة نوعية جديدة مع صفقة "مشروع تطوير رأس الحكمة" الكبرى، مشيرة إلى أن الصفقة التي سيتم بموجبها استثمار 35 مليار دولار في مصر، تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تتجاوز حدود الجغرافيا والتاريخ والسياسة والاقتصاد.



وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " رأس الحكمة .. بصمة الإمارات " - أن إجمالي الاستثمارات المؤكدة والعائدات المتوقعة ونطاق المشروعات التي سيتم تطويرها، استثنائية بكل المقاييس؛ لأن من شأنها تغيير وجه الحياة في المنطقة البالغ مساحتها 170 مليون متر مربع، بمرافق سياحية عالمية وبنية تحتية ومنشآت سكنية وتجارية وخدمات نوعية، تستهدف تحسين جودة الحياة للملايين وتيسير سبل التواصل المحلي والدولي مع أحد أجمل الشواطئ على سواحل المتوسط.



وأضافت أن الخبرات الإماراتية العريقة ستساهم في توفير الحلول المتكاملة بقطاع البنية التحتية والمدن الذكية الرقمية والتكنولوجية، مع الحفاظ على النظم البيئية المحلية، بالتعاون مع القدرات والإمكانيات المصرية، لتحقق عبر المشروع العملاق الجديد نتائج واعدة للطرفين، مما يعزز فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاع الخاص والتبادل التجاري، ويخلق فرص عمل جديدة.