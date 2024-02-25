شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تسجيل "استمارة 1 سرى" للمعلمين للمشاركة فى امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الضوابط والخطوات لتسجيل استمارة 1 سرى للمعلمين للمشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024، ما بين ملاحظين ومراقبين ومقدرى درجات، بالإضافة إلى أعضاء التطوير التكنولوجى كالتالى:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم مركز المعلومات لتسجيل البيانات إلكترونيا.

- يكتب المعلم اسمه كاملا ومؤهله الدراسي، والدرجة الوظيفية والمادة التي يدرسها والمدرسة التي يعمل بها بشكل صحيح.

- يكتب المعلم عنوانه ورقم بطاقة الرقم القومى.

- على المعلم أن يسجل ويدون الجهة الراغب في المراقبة فيها في أي من المحافظات، حيث يتاح المعلم أكثر من اختيار أثناء ملء البيانات.

- يجب مراجعة البيانات من قبل المدرسة وختمها، ثم إرسالها إلى لجان الإدارة المنوط بها إرسال خطابات الندب إلى الملاحظين والمراقبين بلجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه حرصاً من الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على الإعداد الجيد لجميع أعمال امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023,2024، وتنفيذاً لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لبدء الاستعداد لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، قد وافق الوزير على إتاحة الموقع الالكتروني للوزارة و الخاص بتسجيل استمارة 1 سرى لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والادارات التعليمية على مستوى الجمهورية من اليوم الأحد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم ترشيح المعاونين ( الإداريين ) من الفئات التي لا ينطبق عليها المجموعة النوعية لوظائف الكادر، والتأكيد على ضرورة الالتزام بما يلي:

- التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية التابعين لمديريتكم بسرعة اخطار جميع المدارس الثانوية والاعدادية بموعد إتاحة الموقع الالكتروني الموضح بعاليه.

- التنبيه بأن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والاعدادية فقط بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية طبقاً للفئات المشار إليها بعاليه.