أخبار مصر.. الحكومة تنفى تسرب فيروس تنفسى جديد لمصر عبر الوافدين من الخارج

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشف حقيقة ما تردد من أنباء بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، مشددةً على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً ولا يوجد أي تفش لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية تضمن عدم إلزام طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 عند تقديم الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024، بشهادة ميلاد حديثة أو مائية، والاكتفاء بأي شهادة ميلاد رقم قومي للطالب واضحة البيانات حتى وإن كانت شهادة الميلاد المحفوظة بملف الطالب بالمدرسة، وذلك لعدم تحميل الطالب وولي أمره أعباء مالية أو مشقة. ‎أكد الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بسرعة توريد الأقطان الي مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد الأربعاء المقبل 28 فبراير كما هو مقرر. الزراعة: الأربعاء المقبل آخر موعد لتوريد القطن بمنظومة التسويق التعليم: عدم إلزام طلاب الثانوية العامة بتقديم شهادة ميلاد حديثة لدخول الامتحان