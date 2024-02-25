شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى تسرب فيروس تنفسى جديد لمصر عبر الوافدين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشف حقيقة ما تردد من أنباء بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى تسرب فيروس تنفسى جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، مشددةً على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً ولا يوجد أي تفش لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
التعليم: عدم إلزام طلاب الثانوية العامة بتقديم شهادة ميلاد حديثة لدخول الامتحان
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية تضمن عدم إلزام طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 عند تقديم الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024، بشهادة ميلاد حديثة أو مائية، والاكتفاء بأي شهادة ميلاد رقم قومي للطالب واضحة البيانات حتى وإن كانت شهادة الميلاد المحفوظة بملف الطالب بالمدرسة، وذلك لعدم تحميل الطالب وولي أمره أعباء مالية أو مشقة.
الزراعة: الأربعاء المقبل آخر موعد لتوريد القطن بمنظومة التسويق
أكد الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بسرعة توريد الأقطان الي مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد الأربعاء المقبل 28 فبراير كما هو مقرر.
الأرصاد: أجواء مستقرة وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء
كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مستقرة وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء ليسجل 48 جنيها
يواصل سعر دولار السوق السوداء تراجعه لما دون 50 جنيها ليسجل 48 و49 جنيها وسط توقف تام لحركة البيع والشراء لحين معرفة السعر النهائي للدولار، والذي يشهد هبوطا بشكل مستمر منذ مساء الخميس ليخسر الدولار أكثر من 12 جنيهات حتى الآن.
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال مع استمرار عرقلة دخول المصلين
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال في ظل استمرار عرقلة دخول المصلين للصلاة.
أسعار الذهب اليوم فى مصر.. تطورات جديدة بسبب هبوط دولار السوق السوداء
يواصل سعر الذهب في مصر تراجعه لأقل مستويات في شهرين تقريبا بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3050 جنيها وسط تغيرات مستمرة في حركة الذهب.
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 3486 جنيها
عيار 21 يسجل 3050 جنيها.
عيار 18 يسجل 2614 جنيها.
عيار 14 يسجل 2033 جنيها
الجنيه الذهب 24400 جنيه.
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اسماعيل الماحي
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم