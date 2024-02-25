شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فى إيطاليا لدعم غزة والشرطة تطلق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت إيطاليا مظاهرات شارك فيها طلاب للتنديد بالمجازر الإسرائيلية فى غزة ودعم فلسطين، والدعوة إلى وقف فورى لإطلاق النار فى القطاع ، ولكن قامت الشرطة الإيطالية بقمع المظاهرات وأطلقت الغاز المسيل للدموع والكرات المطاطية لتفريق المتظاهرين، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العديد من المدن الإيطالية كانت مسرحا لمظاهرات سلمية للتنديد بالفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. لكن في بيزا، أطلق ضباط الشرطة الغاز المسيل للدموع والكرات المطاطية على الطلاب لتفريقهم.

وفي فلورنسا أيضًا، هاجمت الشرطة المتظاهرين عندما حاولوا الوصول إلى قنصلية الولايات المتحدة.

ونظرًا لإجراءات الشرطة، انتقد النشطاء والجماعات السياسية في الدولة الأوروبية إجراءات الشرطة الإيطالية، واستنكر زعيم الحزب الديمقراطي إيلي شلاين "الضربات غير المقبولة". وأضاف أن "الطلاب محاصرون في أحد الأزقة ويتعرضون للضرب على أيدي الشرطة".

كما أعرب رئيس حركة خمس نجوم جوزيبي كونتي عن أسفه لـ"تكرار الضربات التي تعرض لها المحتجون على المجزرة في غزة".

ومنذ بداية الحرب فى غزة، نظمت العديد من الدول الأوروبية مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين للضغط على سلطاتها لقطع العلاقات مع النظام الإسرائيلي، الذي قتل منذ ذلك الحين أكثر من 29600 فلسطيني في غزة.