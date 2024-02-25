شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى محصول العنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين في الآتي:

العمليات

1-التخلص من السرطانات في الاصناف المطعومة وتربية الشتلات الحديثة على 2 الي3 عين و رش اكس كلوريد النحاس بعد التقليم بمعدل 4جم /لتر ماء +نصف سم مادة ناشرة و ري الشتلات بمبيد فطري.

2-رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة او المثمرة في الاصناف المتاخرة مثل العنب الرومي.

3-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء.

4-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

5-فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي.

6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي الي تصمغ اشجار العنب.

7-جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.

الرى

اشجار العنب التي تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم .

الرية الثانية : 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبرتيك للفدان .

الرية الثالثة : 3 ك بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان .

الرية الرابعة : 2ك نترات كالسيوم .

السنة الأولى 6 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 10 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 10 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 15 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 15 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 20 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 20 لتر/ الشجرة

برنامج رى العنب

1- يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري) .

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

برنامج المكافحة:

1-مكافحة المن و التربس و الجاسد (نطاط الورق) و الحشرات القشرية و البق الدقيق ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها .

2-مكافحة حفارات ساق العنب و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم او باستخدام السلك وقتل اليرقات.