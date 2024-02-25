شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمطارات: مصر لديها دور مهم وفعال فى مجلس المطارات الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اجتماعات مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات إقليم افريقيا واجتماعات الرؤساء التنفيذين ومنتدي شركاء الأعمال، وذلك بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة وعضو مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات (أفريقيا) بأحد فنادق مطار القاهرة.

وتناقش الاجتماعات التي تضم أهم المتخصصين في قطاع الطيران في أفريقيا دور المطارات في التنمية الاقتصادية ومستقبل النقل الجوي والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي دون إغفال أهمية الاستدامة والحفاظ علي البيئة.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن مصر لديها دور مهم وفعال في مجلس المطارات الإفريقي خاصة مع اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية كممثل لإفريقيا في المجلس العالمي للمطارات، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة للمؤتمر هذا العام تمثل فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار خاصة مع عودة الحركة الجوية لمعدلاتها بعد جائحة كورونا.