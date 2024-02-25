شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو: مشروع لتعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية بـ6.4 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" اليوم ورشة العمل التأسيسية والتدريبية لمشروع "تعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة".

ووفق الفاو "يقدم مشروع تعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة" بقيمة 6.4 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، الدعم الفني والعمل مع السلطات المختصة والمؤسسات الرائدة الأخرى في 12 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي لبناء تعزيز القدرات وتعزيز الحوكمة وتحسين التخطيط الاستراتيجي حول عنصرين رئيسيين؛ هما سلامة الأغذية وصحة النبات.

واوضحت منظمة الفاو ان المشروع مكون من سلامة الأغذية، وسيتم إجراء تقييم للنظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر، حيث سيقوم فريق من خبراء سلامة الأغذية من منظمة الأغذية والزراعة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية المختصة بسلامة الأغذية في مصر وأصحاب المصلحة المعنيين، لتقييم فعالية النظام الوطني للرقابة على الأغذية ووضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية في البلاد.