شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا ‏- البصل بـ 17 جنيها. - الطماطم بـ .10 جنيهات . ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 17جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 9 جنيهات . - بطاطا بـ11.5 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 13 جنيها . ‏‎الباذنجان الأبيض بـ 18.5 جنيه. - الكوسة بـ 15 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 18.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 14 جنيها ‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 42 جنيها . ‏‎‏‎‏- الليمون ب 25جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ 40جنيها. - جوافة بـ 18 جنيها. - يوسفي بلدى 11.5 جنيه. - البسلة 35 جنيها. - الموز البلدى بـ 16 جنيها

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز