شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: نسعى لسرعة إصدار قانون العمل بعد عرضه على الحوار الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، على أن حرصه على تنظيم هذه الجولة فى بور سعيد، يأتى من منطلق أهمية هذه المحافظة الباسلة، والتى يذكر التاريخ أبناءها بكل فخر واعتزاز، كما أنها من المحافظات صاحبة الأرض الخصبة فى الاستثمار، لما تضمه من قلاع صناعية، وقوى بشرية ناجحة، تقود عملية التنمية والإنتاج .

وقال الوزير شحاتة خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات جولته فى محافظة بور سعيد ،يصطحبه فيها اللواء المحافظ عادل الغضبان، وقيادات مدير يوم العمل برئاسة عبدالونيس عبدالله، إن هناك العديد من الملفات التى تقوم الوزارة بتنفيذها خلال هذه الأيام، بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية، موضحا أن هذه الجولة تتضمن العديد من الفعاليات فى إطار ذلك، منها تنفيذ خطط الوزارة نحو دمج ذوى الهمم فى سوق العمل وتطوير منظومة التدريب المهني، واطلاق منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة، وأيضا تطبيق القانون داخل مواقع العمل والإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وجهود الوزارة فى سرعة اصدار قانون العمل.

وأوضح الوزير شحاتة أن تسليم عقود لذوى همم فى بورسعيد اليوم ،هو استكمال لتنفيذ خطة الوزارة ومديرياتها فى الحصر والتدريب والتشغيل لذوى الهمم، وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018،ودمجهم فى سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية..وقال :إن الوزارة ومديرياتها نجحوا فى تعيين فعلى لما يقرب من 13 الف من ذوى الهمم منذ بداية 2023 وحتى الآن ..كما يأتى تسليم شهادات تدريب لخريجين جدد من مركز التدريب المهنى التابع للوزارة فى بور سعيد - تمتلك الوزارة 75 مركز ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية - يأتى فى إطار خطة الوزارة لتنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج ..ونسعى هذه الأيام لتطوير منظومة التدريب المهنى بمشروع جديد اسمه "مهنى 2030"،بالتعاون مع القطاع الخاص الذى تتطلع من خلاله إلى تدريب مليون متدرب سنويا ،بالتعاون مع أكثر من 670 مركز تدريب مهنى خاص نستهدف تقنين أوضاعهم.

وبشأن البث التجريبى للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة ،قال الوزير أن بور سعيد هى المحطة الثانية بعد محافظة الأسكندرية التى شهدت البث الأولى والتجريبى لمنظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة ،والتى تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى،كما تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،لضمان صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق..

وأوضح الوزير أنه وجه لإدارات المختصة بسرعة تجهيز وتوفير الامكانيات اللازمة لكافة مديريات العمل لتسهيل التعامل مع هذه "المنظومة الجديدة" ...

وفى هذا الإطار تسعى وزارة العمل خلال هذه الأيام على سرعة اصدار قانون العمل بعد عرضه على الحوار الاجتماعى ،بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل ،وايضا التشجيع على الاستثمار المحلى والأجنبى ..

وخلال كلمته، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر لوزير العمل لزيارته لبورسعيد، والتى تؤكد على وجود كيانات اقتصادية وعمالية عملاقة، تضخ أمل وحيوية وشباب لمصر بأكملها، مؤكدا على الجهود المتواصلة لوزارة العمل فى رعاية جميع الفئات بمحافظة بورسعيد، و تخفيف العبء عن كاهل العمال، لافتا أننا لا ندخر جهدا فى تقديم كافة التسهيلات والرعاية لجميع فئات المجتمع بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم و دعمهم فى مختلف الظروف، وبما يتماشى مع قطار التنمية الذى تشهده الدولة على كافة الأصعدة .

واستعرض محافظ بورسعيد التطور الذى شهده القطاع الصناعى فى بورسعيد، والذى وفر الٱلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، سواء فى جنوب وغرب والمنطقة الحرة العامة للاستثمار داخل بورسعيد، فضلا عن المنطقة اللوجيستية والصناعية بشرق بورسعيد، والتى تعد المستقبل الواعد لمحافظة بورسعيد، ويتم تأهيلها على أعلى مستوى لاستقبال الكيانات الاقتصادية من مختلف الدول الصناعية.

وبعث اللواء عادل الغضبان رسالة طمأنينة للعمال من أبناء بورسعيد تؤكد على أن المحافظة توفر المزيد من فرص العمل باستمرار من خلال الاستمرار فى إقامة المصانع والكيانات الاقتصادية، سواء لابناءها أو ابناء المحافظات المجاورة، ونسعى لتوفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للعمال..وأشاد الوزير بمشروع رأس الحكمة وقال إنه دليل على الاستقرار الاقتصادى فى مصر ،وسيوفر المزيد من فرص العمل ..

ومن جانبه وجه عبد الونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد الشكر والتقدير للوزير والمحافظ على دعمهم للمديرية، مرحبا بالوزير فى المدينة الباسلة التى تحمل فى تاريخها مجد البطولة والوطنية والعطاء فى خدمة مصرنا العزيزة، موضحا أن مديرية العمل تعمل فى إطار تنفيذ رسالة الوزارة وهى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الانتاجية لإستقرار سوق العمل ودفع عجلة التنمية، وذلك من خلال توفير فرص عمل لائقة للراغبين فى العمل وتطوير مهاراتهم لتاهيلهم لسوق العمل وكذلك ضمان تحسين شروط وظروف العمل ودعم المساواة ومنع التمييز وتحسين بيئة العمل، وتوعية طرفى العملية الانتاجية بالتعاون مع شركاء النجاح، مستعرضاً بعض انجازات المديرية من اغسطس 2022 حتى الأن والتى تضمنت :

تعيين 11368 شابا وفتاة ،منهم 351 من ذوى الهمم، وقياس مستوى المهارة 11516 عامل، وإصدار ترخيص مزاولة الحرفة لـ 11516 عامل، وتنظيم ملتقيات لتعيين ذوى الهمم وفرت اكثر من 150 فرصة، كما جرى خلال الفترة المشار اليها فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التفتيش على 2137 منشأة، وتنظيم 16 لجنة تحكيم طبى لعدد 156 حالة، و 1129 قياس ،و لجان للتراخيص بواقع 75 لجنة، اما عن التوعية فى مجال العمل فقد بلغ عدد الندوات 108 ندوة، المستفيدين منها 3240 عاملا،بهدف التوعية بالحقوق و الواجبات وارساء قيمة العمل وتعزير علاقات العمل بين شركاء التنمية،والتوعية بحقوق المرأة العاملة فى الدستور و القانون، كما شاركت المديرية واجهزتها فى اطلاق مبادرة 100 يوم صحة بالمنطقة الحرة للاستثمار والكشف على العاملات ب 20 شركة، من خلالها جرى تنظيم 25 قافلة طبية من قوافل تمكين و حماية للمرأة فى أماكن عملها استفادت منها 3600 عاملة بالمنطقة الحرة للاستثمار و المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ..

وأضاف مدير المديرية انه فى مجال التفتيش العمالى جرى التفتيش على 7850 منشأة، يعمل بها 121778 عاملا ،وبحث 549 شكوى عمالية ..وفى مجال رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا ،بلغت الحالات 262 عامل بمبلغ 768 الف جنيه، وبلغت قيمة المنح الدورية المنصرفة للعمال فى المناسبات الاجتماعية " 4285 " عامل، بمبلغ مليون و232 الف جنيه، أما عن انجاز مركز تدريب مهنى بورسعيد ،من أغسطس 2022 حتى فبراير 2024 جرى تنظيم 34 دورة تدريبية مجانية استفاد منها 342 شاب وفتاة على مهن التفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، والكهرباء، ومهارات الحاسب الآلي، واللغات ،و8 دورات تدريبية استفاد منها 105 شاب بعدد ساعات 980 ساعة بالتعاون مع شركة كهربائية ،ومديرية الزراعة، وشركة وبتروجيت حقل ظهر ،وهيئة المستقلين الدوليين، وتنظيم 32 ندوة للتوعية لعدد 665 متدرب وخريج ..

وافتتح الوزير والمحافظ معرض لمنتجات خريجين الدورات التدريبية التى تنظمها الوزارة للشباب بالمحافظة وبالمجان، ووجه الوزير خلال تفقده للمعرض بتخصيص ورشة بمركز التدريب المهنى الثابت التابع لمديرية العمل لإنتاج وترويج منتجاتهم وتقديم مزيد من الدعم والتشجيع لهم فى مشروعاتهم الخاصة ،وزيارة لمواقع عمل وإنتاج بمشاركة قيادات عمالية ،وممثلى أصحاب أعمال ونواب برلمان .