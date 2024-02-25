شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور مصطفى عبد العزيز نقيب الأطباء البيطريين الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء البيطريين نقيبا ومجلسا، الدكتور مصطفى عبد العزيز نقيب الأطباء البيطريين الأسبق، عميد كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ، داعية الله أن يغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى.

وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى عبد العزيز، شغل بالعمل النقابى عدة مناصب فى الفترة من (1982-2011 )، حيث عمل خلال تلك الفترة كسكرتيرا عاما للنقابه معظم هذه السنوات مع ثلاثة من النقباء، ثم أصبح قائما بأعمال النقيب العام بعد ذلك بداية من 2007 وحتى 2011.