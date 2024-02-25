شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ارتفاع إنتاج السكر المحلى إلى 323 ألف طن وطرح الكيلو بـ27 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى مصانع، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية إلى 3 ملايين و191 ألف طن، وتم إنتاج 323 ألف طن سكر، كما تستمر الوزارة فى طرح السكر بـ المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو والسكر المدعم ببطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه.

وكان وزارة التموين والتجارة الداخلية قد اكدت استمرار ضخ السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان" 2024 وتوفير 55 ألف طن سكر للمعارض على مستوى محافظات الجمهورية بجانب توفير كافة السلع الغذائية الأخرى بكميات كبيرة بأسعار مخفضة تتراوح من 15 الى 30% .

وجدير بالذكر ان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد اكد ، أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية والتموينية آمن ويكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيرا إلي أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر اهلا رمضان بالإضافة إلي المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كافة محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.