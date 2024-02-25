"الزراعة" تشارك بمنتجاتها فى معارض وأسواق محافظة جنوب سيناء للسلع الغذائية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مشاركتها فى المعارض والأسواق الكبرى للسلع والمنتجات الغذائية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

ومن جهته أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المنافذ والمعارض، مشاركة الوزراة ممثلة فى مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمنتجاتها المختلفة من السلع الغذائية، فى معارض محافظة جنوب سيناء فى مدن ابو زنيمة وابورديس، والتى افتتحها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كذلك تم اطلاق عدد من المنافذ المتحركة بالمدن المختلفة فى المحافظة، فضلا عن الميادين العامة، واماكن تجمعات المواطنين.

وأضاف أنه تم ضخ العديد من السلع الغذائية بهذه المعارض من لحوم ودواجن واسماك ومنتجاتها، وبيض المائدة ومنتجات الألبان، والبقوليات، ومنتجات التصنيع الغذائى، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 إلى 50 ٪، للمساهمة فى رفع العب عن كاهل المواطنين، والحد من الغلاء.

وأكد صالح أنه سيتم خلال الايام المقبلة، وقبل بداية شهر رمضان المبارك، افتتاح المعرض السنوى للوزارة، ومبادرة خير مزارعنا لأهالينا، بمشاركة أكثر من 70 عارضا من الجهات الإنتاجية بالوزارة، وعدد من شركات القطاع الخاص، والتى تعرض منتجاتها باسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق نسبة تتراوح ما بين 20 و50%

وأشار إلى أن هذا المعرض يأتى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وفى إطار مساهمة وزارة الزراعة فى الحد من الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد مستشار الوزير، إلى أن جهود المبادرة والوزارة مستمره لضخ كميات كبيره من السلع والمنتجات الغذائية، بالمعارض والأسواق ومنافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة.