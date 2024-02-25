شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر ومحافظ مطروح يبحثان افتتاح (كلية البنات الأزهرية) بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، سبل التوسع العلمى؛ لخدمة أهالي المحافظة؛ وأكد أن لمطروح مكانة في قلوب المصريين، وأن الجامعة تسعى لتلبية متطلبات أهلها، وأنه اعتبارًا من العام المقبل سيتم افتتاح (كلية البنات الأزهرية) بالمحافظة تكون بداية لكليات جامعة الأزهر.

ومن جانبه أعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف وجامعته في نشر الوسطية، مشيرًا إلى أن للأزهر الشريف مكانة كبيرة عند أهل مطروح، وأن افتتاح كليات لجامعة الأزهر مطلب جماهيري سيساعد في خدمة الأهالي وإدخال السرور عليهم وعلى أبنائهم، ويوفر عليهم مشقة السفر.

وعلى هامش اللقاء تفقد المحافظ مجلس جامعة الأزهر، واطلع على تاريخ شيوخه من خلال معرض الصور.

حضر اللقاء الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين، والدكتور عمرو هلال مدير المركز الهندسي بالجامعة ،و محمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهرالأزهر، والسيد محمد قاسم مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.