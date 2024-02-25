شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث صور لمحطة مترو وادى النيل المقرر افتتاحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة القومية للأنفاق، عن نسب إنشاء محطة مترو وادى النيل ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث ، والمقرر افتتاحها قيريبا ضمن 5 محطات جديدة، حيث يمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهـرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

ويجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى

ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعـدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) وتم تشغيلها بداية العام الجارى.

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطـات [3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الـدول) ,محطـة علويـة (جامعـة القـاهــرة) محطـة سطحية (بولاق الدكرور).