شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع غرق معدية بمنطقة نكلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت وزارة الصحة والسكان، حادث غرق معدية تقل عمال، في عزبة ربيع بمنطقة نكلا، بمنشية القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث .

وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف قامت بنقل 4 مصابين من ركاب المعدية، إلى مستشفى مبارك المركزي، يعانون من أعراض «اسفكسيا الغرق»، حيث غادر المستشفى 3 مصابين بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ومازال مصاب واحد تحت العلاج والملاحظة، كما أسفر الحادث عن وفاة 3 مواطنين، وذلك في حصر مبدئي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار تمركز سيارات الإسعاف في في موقع الحادث، لحين انتهاء أعمال البحث عن مفقودين، مؤكدة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات المنطقة والمناطق المحيطة، وتوافر جميع فصائل الدم، والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحادث.