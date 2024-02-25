الأسبوع الثاني.. استمرار حملة النظافة بمساجد الجمهورية استعدادا لشهر رمضان

القاهرة - سامية سيد - فى إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ، وللأسبوع الثانى على التوالى تستمر حملة النظافة الموسعة بجميع مساجد الجمهورية، والتى أطلقتها وزارة الأوقاف يوم الاثنين الماضى 19/ 2/ 2024م استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أكدت على أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر فى بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمن، وعنوان يعرف به المسلم، حيث يقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).