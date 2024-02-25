شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير تطالب بتدشين أقسام إعلام رياضى بكليات الإعلام والعلوم الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الكاتب الصحفى أحمد الديب كتابا بعنوان "الإعلام الرياضى من النظرية للتطبيق" عن دار الفجر للنشر والتوزيع، ويتكون من 152 صفحة، حيث يسعى المؤلف إلى تقديم محتوى علمى لخدمة البحث العلمى وكليات الإعلام والتربية والرياضة فى مصر والوطن العربى والعاملين فى مجال الإعلام بصفة عامة والإعلام الرياضى بصفة خاصة.

وقال الكاتب الصحفى أحمد الديب - فى تصريح له - أن هذا الكتاب يهدف إلى إنشاء أقسام إعلام متخصص فى كليات الإعلام فضلا عن إنشاء أقسام إعلام رياضى بكليات الإعلام الجديدة وكليات علوم الرياضة.

وأوضح، أن فكرة الكتاب نابعة من خلال توصيات رسالة الماجستير الخاصة به والتى اشرف عليها وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى والدكتور ماجد العزازى عميد كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس وناقشها الدكتور كمال درويش احد اقطاب علوم الرياضة فى مصر والوطن العربي، والتى دارت حول مدى تأثير الإعلام الرياضى على المجتمع المصرى والعربى وقدرته على التأثير الكبير فى المواطن.

واشار الديب إلى أن الرياضة تعد لغة العصر الحديث، فهى لغة الجسد والإرادة والقوة وهى لغة تخاطب جميع البشر باختلاف لغاتهم وثقافاتهم، موضحا أن فى كليات التربية الرياضية فى مصر تلعب دورا هاما فى إعداد الكوادر المؤهلة للعمل فى مجال الإعلام الرياضي، ولذلك فقد أصبح تدريس الإعلام الرياضى ضرورة ملحة فى هذه الكليات، مشيرا إلى أن الكتاب يهدق إلى تحليل واقع تدريس الإعلام الرياضى بكليات التربية الرياضية المصرية، والتعرف عى التحديات ات تواجهه، واقتراح بعض الحلول والآفاق المتسقبلية لتطويره.

وأوضح أن الكتاب يهدف أيضا إلى تحليل المقررات الدراسية فى مجال الإعلام الرياضى بكليات التربية الرياضية المصرية فى ضوء المعايير الأكاديمية القياسية، لافتا إلى أنه تم اختيار هذه المعايير بناء على أهميتها فى الارتقاء بجودة العملية التعليمية فى الجامعات المصرية.

وتابع قائلا، أن الكتاب يعد خطوة هامة فى سبيل تطوير تدريس الإعلام الرياضى بكليات التربية الرياضية المصرية، والإعلام المتخصص بكليات الإعلام وأنه يأمل فى أن يسهم فى تحسين جودة هذا التدريس واعداد خريجين مؤهلين للعمل فى مجال الإعلام الرياضي.

يذكر أن الكاتب الصحفى أحمد الديب حصل على درجة الماجستير عن رسالته التى حملت عنوان "دراسة تقويمية لمقرر الإعلام الرياضى بكليات التربية الرياضية المصرية فى ضوء المعايير الأكاديمية القياسية" من كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس تحت اشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.