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الثنائي الهولندي ثوروالد جورجنسن وكاميلا بيستروفا يحييان حفلاً بمجمع الفنون بجامعة حلوان

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القاهرة - سامية سيد - أقام مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الحفل الموسيقي للثنائي الهولندي الشهير "ثوروالد جورجنسن"  و"كاميلا بيستروفا" .

 

وعقد الحفل برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد سروجى، والدكتور عماد أبو الدهب، وإشراف الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون، والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة.

 

وقد حضر الحفل عدد كبير من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة وطلابها، وقدّم الثنائي مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والتي أبهرت الحضور بروعتها وإتقان أدائها.

 

ومن جانبه أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن سعادته باستضافة الثنائي الهولندي الموسيقي المشهور "ثوروالد جورجنسن" و"كاميلا بيستروفا"، مشيراً إلى أن هذه الحفلات الموسيقية تسهم في إثراء الحياة الثقافية بالجامعة.

 

وأضاف قنديل "نحرص في جامعة حلوان على تنظيم العديد من الانشطة الطلابية المختلفة و الندوات الثقافية و العلمية و البرامج التدريبية وذلك حرصاً من الجامعة علي تنمية قدرات الطلاب البدنية و العقلية و اكتشاف المواهب  الخاصة بهم و الترفيه عنهم في فترة الدراسة.

 

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى للمجمع، بالمستوى الرفيع الذي قدمه الثنائي الهولندي خلال الحفل الموسيقي، مؤكداً استمرار المجمع في التعاون مع أبرز الفنانين العالميين لإقامة الحفلات والمعارض الموسيقية والفنية بالجامعة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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