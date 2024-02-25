شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى الأمريكى: بايدن لم يطلع بعد على خطة عملية رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح الفلسطينية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.