شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد المحاور الرئيسية لمتابعة رفع كفاءتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال رفع مستوى النظافة بالمحاور والطرق الجديدة، ومنها محور عبد المجيد محمود بالمقطم بطول الطريق ومحور الشهيد ومحور ياسر رزق ومحور الاتوسيتراد، والتقى بجميع العاملين بالشوارع والميادين والمحاور والمسارات فى إطار حرصه على تشجيعهم ورفع الروح المعنوية لديهم واعتزازه بالمجهود المبذول من الجميع لاظهار العاصمه بالمظهر الحضارى والجمالى مواكبه مع ما يتم بتطوير شامل بكافة أرجاء القاهرة وخاصة بالمحاور والطرق الجديدة.

واثنى، رئيس هيئة نظافة القاهرة، على المجهود المبذول من مجهودات الإدارة المركزية للشؤون الفنية، والمهندسة ريحاب اباظه رئيس الإدارة المركزية فى تكليف مسؤول المحاور المهندس حسن ماهر للحفاظ على المظهر العام بكافة المحاور والطرق الجديدة من متابعة المكانس الآلية وتوزيع تواجد العماله على مدار الساعة طوال اليوم.

جاء ذلك فى إطار حرص اللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل وإنارة القاهره على المتابعه المستمرة واليومية والتواصل الدائم ورفع الروح المعنوية لدى العاملين بكافة أرجاء الهيئة.