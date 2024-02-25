شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة العملاء بالمترو تعيد راكبين تائهين لذويهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق خدمة العملاء بمحطة مترو ناصر بالخط الثالث للمترو، فى إعادة راكبة أجنبية تائهة، إلى زوجها، حيث ساعد فريق العمل راكبا أجنبيا في العثور على زوجته التائهة، وبسبب استجابتهم السريعة، ومراجعة الكاميرات، والإعلانات الصوتية والبحث عن السيدة بأنفسهم داخل المحطة، استطاعوا العثور عليها في غضون 10 دقائق.

كما نجحوا أيضا بمساعدة راكب تائه من ذوي الهمم، وبسبب استجابتهم السريعة والفعالة ورغم التحديات تمكنوا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ان يسلموه لعائلته ويلموا شملهم.

وفى سياق آخر، شغلت الهيئة القومية للأنفاق، 6 محطات مترو جديدة، بداية شهر يناير الماضي من محطة الكيت كات حتى محطة محور روض الفرج.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى.

ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج )، ومن المقرر تشغيلها خلال ايام.