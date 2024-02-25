شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: أكثر من مائة عالم وقارئ يحيون شهر رمضان بمسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، قائمة أسماء العلماء والقراء الذين سوف يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك (1445هـــ / 2024م) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

يأتى ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ، وإعدادها المبكر لبرامجها الدعوية بشكل عام وشهر رمضان المبارك بشكل خاص ، وفي إطار حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة بصورة غير مسبوقة .

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه سوف ننشر تباعًا البرامج المتنوعة في الشهر الكريم، وذلك كما يلي: