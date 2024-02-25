شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن القومى الأمريكى: مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل توصلوا لتفاهم بصفقة المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل توصلت إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية لصفقة المحتجزين من أجل الإعلان عن هدنة مؤقتة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف: "الصفقة لا تزال قيد التفاوض، ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين مصر وقطر مع حماس".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.