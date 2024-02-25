شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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التموين: ارتفاع إنتاج السكر المحلى إلى 323 ألف طن وطرح الكيلو بـ27 جنيها

التعليم: عدم إلزام طلاب الثانوية العامة بتقديم شهادة ميلاد حديثة لدخول الامتحان