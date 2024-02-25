رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى

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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بضرورة المُشاركة الفاعلة من جانب الوزراء في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصياً، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة.

كما كلف مدبولي بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ضمن اختصاص كل منها، للإسراع في ترجمة هذه المخرجات إلى خططٍ تنفيذية، تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.