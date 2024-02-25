"غرفة السياحة" تناشد السعودية بتمديد موعد دفع باقي قيمة خدمات الحج السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أيمن عبداللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، إن الشركات المصرية سددت قيمة الأرض الممنوحة لها من وزارة الحج السعودية، نظير الحج السياحي هذا العام 1445هـ.

وأضاف "عبداللطيف"، لـ"الخليج 365"، أنه ذلك يُعد بداية خطوات حجز الأماكن وتسديد باقي الخدمات المطلوبة، مؤكدًا أن أضعف طرف بمعادلة الحج والعمرة، هي شركات السياحة، التي تتعامل مع العملاء وتواجه المشكلات وتتعامل مع الموردين وتسدد مستحقاتهم، وهناك تلاعب وضغوط بالتحويلات، مُعلقًا "منظومة الكل كسبان إلا شركات السياحة".

وناشد عضو غرفة شركات السياحة، المملكة العربية السعودية بتمديد موعد دفع باقي قيمة خدمات الحج السياحي، خاصة وأن اليوم هو آخر موعد حسب تعليمات السعودية، والشركات مضغوطة من كل الاتجاهات لإنهاء هذا الملف، مؤكدًا أن رؤساء التضامن سددوا مقابل الأرض الممنوحة.

يُذكر، أن اليوم الموافق 25 فبراير آخر موعد لإنهاء إجراءات معاينة السكن الذي سيقيم به حجاج السياحة وتوثيق العقود.