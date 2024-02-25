شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء يوجه بخطة إفراج تدريجى عن السلع الموجودة بالجمارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه رئيس الوزراء بخطة إفراج تدريجى عن السلع الموجودة بالجمارك.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
رئيس الوزراء يوجه بخطة إفراج تدريجى عن السلع الموجودة بالجمارك.. والحكومة: انخفاض سعر الذرة وفول الصويا بعد استجابة التجار للأخبار الإيجابية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان "البودرة".
الحكومة تنفى تسرب فيروس تنفسى جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، مشددةً على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً ولا يوجد أي تفش لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
رفع الجلسة العامة لـ"النواب" بعد إقرار قانون و3 اتفاقيات
رفع المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، و3 اتفاقيات دولية، مع الدعوة إلي جلسة أخري غداً.
وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى 2024 لـ 21 مارس بمناسة عيد الأم
قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة التصفية الموسمية للأوكازيون الشتوى 2024 حتى 21 مارس المقبل "موعد عيد الأم" كما ألزم القرار المحال التى ستدخل الأوكازيون بضرورة الحصول على التصاريح اللازمه من مديرية التموين بنطاق كل محل إضافة إلى الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع قبل وبعد الدخول فى الأوكازيون.
محافظة القاهرة تشغل مركز تكنولوجى متنقل لتسهيل تجديد تراخيص المحال
بدأت اليوم فرق عمل ميدانية بصحبة سيارة مركز تكنولوجى متنقل بالمرور على المحال التجارية بكافة مناطق وأحياء محافظة القاهرة لتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة 154 والذى يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال ،وسط استجابة كبيرة من المواطنين .
التعليم: عدم إلزام طلاب الثانوية العامة بتقديم شهادة ميلاد حديثة لدخول الامتحان
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية تضمن عدم إلزام طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 عند تقديم الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024، بشهادة ميلاد حديثة أو مائية، والاكتفاء بأي شهادة ميلاد رقم قومي للطالب واضحة البيانات حتى وإن كانت شهادة الميلاد المحفوظة بملف الطالب بالمدرسة، وذلك لعدم تحميل الطالب وولي أمره أعباء مالية أو مشقة.
الزراعة: الأربعاء المقبل آخر موعد لتوريد القطن بمنظومة التسويق
أكد الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بسرعة توريد الأقطان الي مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد الأربعاء المقبل 28 فبراير كما هو مقرر.
التموين: ارتفاع إنتاج السكر المحلى إلى 323 ألف طن وطرح الكيلو بـ27 جنيها
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى مصانع، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية إلى 3 ملايين و191 ألف طن، وتم إنتاج 323 ألف طن سكر، كما تستمر الوزارة فى طرح السكر بـ المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو والسكر المدعم ببطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه.
طقس غد مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين 26 فبراير 2024، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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مريم الجابري
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية