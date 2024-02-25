بعد 24 ساعة من إثارتها.. 3 جهات رسمية تتحرك بشكل عاجل في واقعة طريق السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أثارت واقعة محاولة خطف فتاة تدعى "حبيبة الشماع" من سيارة شركة نقل شهيرة بمنطقة التجمع الخامس، الرأي العام خلال الساعات الماضية، بعدما أقبلت الفتاة على القفز من السيارة للهرب من السائق.

وبعد مرور حوالي 24 ساعة على إثارة واقعة محاولة خطف الفتاة، حدثت بعض التطورات على مستوى تفاصيل الواقعة، وذلك عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا لفتاة تروي تفاصيل ما حدث لـ "حبيبة"، حيث شهدت الساعات الماضية تحركات من النيابة العامة ووزارة الداخلية ومجلس النواب.

منشور يكشف التفاصيل

عقب منشور نشرته إحدى قريبات الفتاة الضحية "بنت عمومتها" حكت فيها تفاصيل ما حدث لـ "حبيبة الشماع" بدأت العديد من الجهات المعنية في التحرك لاستشكاف تفاصيل الواقعة وملابساتها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورًا الفتاة الذي جاء فيه "أنا بكتب الـ post ده علشان احكي ليكم اللي حصل لبنت عمي علشان أولا عاوزاكم تدعولها ربنا يشفيها و يرجعها لينا بالسلامة.. حالتها لسه في خطر.. حبيبة فاقدة الوعي وعندها نزيف في المخ مش بيقف، ثانيا خدوا بالكم من نفسكم ومن بناتكم الناس بقوا مؤذيين.. ربنا يبعد عنا شرور الناس".

وذكرت الفتاة "حبيبة ركبت Uber من مدينتي وكانت رايحة مصر الجديدة الساعة 6:50.. مامتها كلمتها في التليفون.. مكنتش سمعاها كويس علشان صوت الكاسيت كان عالي أوي و الراجل كان بيتخانق فالتليفون.. حبيبة طلبت منه يوطي الكاسيت.. قالها لاء وكان بيبرطم بالكلام.. مامتها مكنتش سامعة هو بيقول أيه.. قالتلها ماله ده.. حبيبة قالت لها مش عارفه ماله وقفلت بعدها".

القبض على المتهم وحبسه

بعد ساعات من إثارة الواقعة كشفت وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله بشأن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن شاهد عيان أفاد أنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى "كانت تستقلها" أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

وتمكن رجال الأمن بالقاهرة، من القبض على سائق السيارة، وفتحت جهات التحقيق، تحقيقاتها في واقعة محاولة اختطاف الفتاة.

فيما أمرت جهات التحقيق بحبس السائق المتهم بالواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها له بمحاولة التحرش بها أثناء سيرهما على طريق السويس بالقاهرة.

وأمرت جهات التحقيق، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة. وتعكف النيابة العامة على الاستماع إلى أقوال المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرك برلماني وطلب إحاطة

بعدها بساعات قليلة تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ عن حزب الحرية المصري؛ بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ موجه إلى د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن تشديد الاجراءات والقواعد اللازمة لتشغيل السائقين في تطبيقات وسائل النقل الذكى العاملة في مصر (أوبر..إندرايف.. وديدي) وما يستجد من شركات بعد تعدد حالات التحرش ومحاولات الاختطاف وآخرها الواقعة المؤسفة التى تعرضت لها (فتاة الشروق) وتحرر لها المحضر رقم 1016/ 2024 ج الشروق؛ والذي اتهمت فيه سائق السيارة بمحاولة التحرش بها واختطافها.

وقالت النائبة أمل سلامة، إن وسائل النقل الذكي لم تعد آمنة؛ بعد تكرار الاتهامات بالتحرش ومحاولة الاختطاف؛ رغم أنها تعد أحد وسائل النقل الرئيسية لقطاع عريض من المواطنين.

الرقابة على شركات وسائل النقل الذكي

أضافت النائبة أمل سلامة أنه نظرًا لغياب الرقابة؛ فان تطبيقات وسائل النقل الذكي لم تعد تلتزم بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الخاصة بحصول السائقين على تراخيص العمل بتلك الشركات؛ حيث تسمح تلك الشركات بتشغيل من لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.

وطالبت النائبة بضرورة تشديد الرقابة على شركات وسائل النقل الذكى (أوبر.. اندرايف.. وديدي) وغيرها للتأكد من التزامها بالقواعد والإجراءات التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء؛ الخاصة بقواعد التشغيل واختيار السائقين؛ بما في ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دوري؛ للتأكد من حسن السير والسلوك لجميع العاملين في وسائل النقل المختلفة.

وشددت على ضرورة مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يقرها القانون والدستور، مع ضرورة إتاحة المعلومات الخاصة بالعاملين لديها إلى جهات الأمن لممارسة اختصاصها وفقا للقانون.

كما شددت النائبة أمل سلامة بضرورة التزام الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم استغلال بيانات المواطنين.

تشنجات وفقدان للوعي

وقالت دينا إسماعيل، والدة حبيبة ضحية سائق أوبر، أن الادعاءات التي جاءت في بيان شركة أوبر بخصوص التواصل مع الأسرة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يكن هناك أي اتصال من الشركة بنا، "محدش تواصل معانا من أوبر والبيان بتاعهم كله كذب".

أضافت والدة حبيبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، مساء السبت، أن حبيبة استقلت سيارة أوبر الأربعاء من الساعة 6 و50 دقيقة وقفزت منها الساعة 7 ودقيقة، وتابعت: حد اتصل بيا وقالي حبيبة في مستشفى الشروق العام، لما وصلت لقيت الأرض كلها غرقانة دم وقاطعة النفس وبيخيطوا دماغها من غير بنج.

واكملت: "واحد واقف قالي لقيتها بتقع من العربية وقالتلى 3 كلامات أوبر كان هيخطفني وجالها تشنجات وفقدت الوعى، بنتي فاقدة للوعي ونسبة إدراكها 3 من 15 درجة وتعاني من تجمعات كبيرة في المخ.

وكشفت وزارة الداخلية أمس، ملابسات محاولة خطف حبيبة. وقالت في بيان إن السلطات تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قفز فتاة من سيارة تاكسي بطريق السويس في القاهرة.

كما أوضحت أن أحد شهود العيان أفاد بأنه رأى الفتاة خلال سيره بطريق السويس تقفز من باب خلفي لإحدى السيارات، فتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من المركبة، خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى