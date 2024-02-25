شكرا لقرائتكم خبر عن تيار الاستقلال الفلسطيني: القاهرة تبذل جهدًا جبارًا للضغط على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن القاهرة تبذل مجهودا جبارا للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ هدنة إنسانية، مشيرا إلى أن لديهم الآن مسودة باريس الأولى والتعديل عليها فى المسودة الثانية وإطلاق سراح أسرى مقابل اطلاق سراح فلسطيني وهدنة 45 يوما.

وأضاف محمد أبو سمرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الجهد الدبلوماسي الذي تقوم به القاهرة سواء في باريس أو الدوحة او القاهرة كبير وهائل وفي فرق عديدة تعمل في أكثر من مجال ومصر تستخدم ما لها من تأثير محلي وعربي وإقليمي ودولي لوقف العدوان ونزيف الدم الفلسطيني.

وأشار محمد أبو سمرة، إلى أننا في نهاية الشهر الخامس من العدوان على غزة وألقيت كمية متفجرات تخطت أكثر من 100 ألف قنبلة تتخطى بها ما حدث في هيروشيما وناجازاكي، مؤكدا أنه تم تدمير أكثر من 80% من قطاع غزة ونتنياهو يدرك أنه إذا توقفت الحرب فإن مستقبله السياسي انتهى.