شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف موانع المسكنات منعا للمضاعفات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن موانع استخدام المسكنات والتى تتضمن :-

١- وجود قرح متكررة بالمعدة

٢- وجود تاريخ مرضي لنزيف في الجهاز الهضمي

٣ - قصور شديد في الكلى أو الكبد

٤- القصور والهبوط الشديد بالقلب

٥- وجود أي نزيف نشط

أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة استخدام المسكنات بحرص، واستشارة الصيدلي بشأن الاستخدام الأمثل للدواء؛ حيث يعد الإفراط في استخدام المسكنات من الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بقرح الجهاز الهضمي.​

وقالت: يعد الاستخدام طويل الأمد للأدوية المسكنة غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) أحد أسباب التهاب بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، وتشمل أدوية ديكلوفيناك وكيتوبروفين وغير ذلك من الأدوية، ولا تشتمل على المستحضرات التي تحتوي على عقار الأسيتامينوفين.​

وتابعت : قد تحدث قرحة الجهاز الهضمي بعد عدة أسابيع من استخدام مسكنات الألم غير الستيرويدية.​