شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المجلس الاستشارى للتأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور حازم خميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التشكيل الرسمى للمجلس الاستشاري الطبي للهيئة، برئاسة الدكتور حازم عبد المحسن خميس أستاذ أمراض القلب ونائب رئيس الجامعة الحديثة .

ويضم التشكيل فى عضويته كل من :-

1 - الدكتور أحمد محمد السيد سعفان أستاذ جراحة المسالك البولية جامعة عين شمس

٢- الدكتور حسام حسني محمود السيد أستاذ الأمراض الصدرية جامعة القاهرة وأمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية

٣ - الدكتور رأفت محمد عبد الفتاح سليمان أستاذ أمراض الدم معهد الأورام جامعة القاهرة

٤- الدكتور شريف أحمد عبد الوهاب محمد

ه - الدكتور شريف وديع ناشد

٦ - الدكتور علي محمد علي الأنور

٧- الأستاذ الدكتور فؤاد على النواوي

٨-الدكتور لميس عوض محمود رجب

أستاذ طب الأطفال كلية الطب قصر العيني أستاذ التخدير والرعاية المركزة القصر العيني

٩ - الدكتور محمد العياشي محمد أحمد

يتولى المجلس الاستشاري الطبي المهام والأعمال التي تخص شئون المؤمن عليهم المنتفعين بخدمات نظام

1) إبداء الرأي الاستشاري المستقل طبياً وفنياً المعتمد على الأسس والأدلة العلمية في الخدمات الطبية المقدمة، التأمين الصحى الشامل المحالة اليه - من حيث: والأدوية التي تحتاج إلى موافقات مسبقة غير مدرجة بحزم أدوية وخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

وبصفة خاصة الحالات المرضية المعقدة والتي تحتاج إلى رأي طبي مستقل للفصل فيها. ابداء الرأي الطبي في الحالات المرضية المعروضة عليه على أسس علمية طبقاً للتوصيات الطبية الواردة

(۲) بالبروتوكولات المعتمدة بالهيئة.

(٤) إبداء الرأي الطبي في التقارير الطبية الواردة للهيئة بشأن اصدار شهادات العجز متى أحيلت إليه. إبداء الرأي الطبي في الشكاوى الطبية والرد عليها.

(ه )مراجعة المسارات الإكلينيكية المعتمدة واحتياجات المرضي، وفحص البيانات والمعلومات حول مدي الجدوى والملائمة أو الأضرار الجانبية للخدمات الطبية المقدمة والمطلوبة وعناصرها للحالة المقدمة بما يتناسب مع

(٦) أي اختصاصات أو مهام أخرى تحال إليه من مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للهيئة متي كان الأمر المحال إليه ذا صلة بالغرض الذي أنشأ المجلس من أجله.

و يكون انعقاد المجلس الاستشاري الطبي بدعوه من رئيسه أو من المدير التنفيذي للهيئة.

ويلتزم المجلس الاستشاري الطبي في عمله بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية المشار إليهما وقواعد وأخلاقيات المهن الطبية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بأعماله، كما يلتزم المجلس بتأكيد أنه لا يوجد تعارض مصالح بين أعضاء المجلس والأعمال التي تختص بها اللجنة. كما يلتزم المجلس بالعمل على ميكنة أعماله والتكامل مع الأنظمة والسجلات الالكترونية للهيئة.