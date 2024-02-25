شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى: جلسات الحوار الأيام المقبلة للمتخصصين.. والحكومة مهتمة بالحلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن الحكومة تهتم بشكل كبير ممثلة فى رئيس الوزراء للالتقاء بأعضاء الحوار الوطنى، وهى منصة وطنية مهمة، كما ذكرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضاف خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن أعضاء الحوار الوطنى قدموا التهنئة لرئيس الوزراء على الصفقة الناجحة لمشروع تطوير رأس الحكمة، وهناك حالة من الارتياح كانت فى الاجتماع بشكل كامل، ووجدنا من رئيس الوزراء تصميم على الاستفادة من الإنطلاقة الاقتصادية لإحداث إصلاحات هيكلية أعمق وأوسع فى الاقتصاد المصرى وهو الأهم فى اجتماع اليوم.

وقال محمود فوزى، إن الصفقة محترمة ونأمل فى استثمار أجنبى مباشر دائم داخل مصر، ولن يتم التوقف عند هذه الصفقة، وسيتم النظر ودراسة مقترحات هيكلية تجعل مصر بعيدة عن الهزات التى ممكن أن تحدث اقتصاديا وتنطلق بمصر لآفاق أوسع.

وتابع "فوزي": الحلول أصبحت أوضح ونحن على مدار الأيام الأربعة المقبلة لدينا حوار للمتخصصين، وحوار حلول عملية ونتائج قصيرة الأجل وأطول من قصيرة الأجل ومتركبة على الإصلاح الهيكلى الذى يجعل مصر لديها مصدات تجنبها الاهتزازات التى ممكن أن تحدث فى أى وقت، والأسماء والموضوعات التى ستشارك شديدة التخصص والجدية، والحوار يركز على الخبرة العملية، وسيكون هناك حضور وزارى رفيع المستوى فى هذه الجلسات.