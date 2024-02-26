شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزي: صفقة رأس الحكمة بداية لعقود مشابهة تعود بالنفع على المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مشروع رأس الحكمة، أخذ حيزًا من النقاش بين مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الوزراء، الذي عقد اليوم.

ونوه فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن مجلس الأمناء أثنى على على جهود الحكومة لإبرام هذا العقد الضخم الذي ينعكس على الوضع المالي المصري وسوق العمل في مصر و تدفقات النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن عدد من الأبعاد الخاصة بالصفقة.

وقال فوزي :" صفقة رأس الحكمة ستكون فتحة خير لإبرام صفقات وعقود مشابهة تعود بالنفع على مصر والمصريين، فمشروع رأس الحكمة متكامل لتنمية منطقة لم تصل إليها يد التنمية المطلوبة، كما انه يؤدي إلى لخلق مئات الآلاف من الوظائف، مع ضخ المليارات في شرايين الاقتصاد المصري، مع عدم الإضرار بأي حد وحفظ كافة الجوانب الاجتماعية".