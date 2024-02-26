شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة مواد البناء: أسعار الحديد ستنخفض بنسبة من 30 لـ40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن صفقة تطوير رأس الحكمة حدث تاريخي سيؤثر على أسعار الحديد ومواد البناء خاصة وأن السوق شهد ارتباكا في تسعير مواد البناء خلال الثلاث شهور الماضية، مشددا على أن حالة تسعير الحديد كانت عشوائية جدا.

وأضاف أحمد الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، أن أسعار الحديد شهدت ارتباكا بسبب السوق الموازي والشائعات، قائلا: "الحديد زاد 3 مرات والاتفاق اللي تم لمشروع رأس الحكمة نعتبره من أهم الاحداث في عام 2024، والإعلان عن الاتفاقية أدى لانهيار سعر الدولار".

واستكمل: "بمجرد العلم بأن في دولار جاي في البنوك حصل من النهاردة تراجع في اسعار الحديد ونزل 6 آلاف جنيه ونزل لسعر 47 الف جنيه للطن ولما يحصل التجار على الدولار بالسعر الرسمي من البنك هنشوف من 30 الى 40% انخفاض ولو محصلش انخفاض الدولة تتدخل".