سائق "أوبر" عن واقعة فتاة الشروق: "هذه طبيعة المادة اللي رشتها وكله بسبب السجاير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشف مصدر قانوني مطلع على واقعة "فتاة الشروق" عن تفاصيل أقوال سائق أوبر المتهم بمحاولة التحرش بـ "حبيبية الشماع" أثناء سيرهما على طريق السويس بالقاهرة.

وأفاد المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن السائق كشف أثناء استجوابه، أن الفتاة قامت بإلقاء نفسها من السيارة أثناء قيامه برش مادة "مُعطرة" داخل السيارة.

تابع المصدر: أن المتهم اشتم رائحة سجائر بملابسه فحاول رش مادة "مُعطرة" لكنه فوجئ بالفتاة تُلقي بنفسها من السيارة "رشيت مرتين في العربية وهي اللي رمت نفسها".

من جانبه قال شاهد عيان، إنه حال سيره بطريق السويس، شاهد المُصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي "كانت تستقلها" أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

التقرير الطبي

وكشف التقرير الطبي للمجني عليها أنها أصيبت بنزيف داخل وجروح وكسور نتيجة سقوطها من السيارة، أنها فاقدة للوعي منذ دخولها المستشفى الأربعاء الماضي.

وقال محمد الشماع، عم "حبيبة" إن الأطباء أبلغوا الأسرة بصعوبة الموقف وعدم تمكنهم من إجراء عملية في المخ بسبب النزيف الداخلي.

وعن تفاصيل الواقعة، قال إن ابنة شقيقه أخبرت الشاهد بأن "السائق حب يخطفها فطلع إزازة برفان بيقول بتاعته وبخ على البنت فهي خافت افتكرت إنه مديها مخدر فرمت نفسها من السيارة".

أول تحرك ضد المتهم

وبعد ساعات من إثارة الواقعة كشفت وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله بشأن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن شاهد عيان أفاد أنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى "كانت تستقلها" أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

وتمكن رجال الأمن بالقاهرة، من القبض على سائق السيارة، وفتحت جهات التحقيق، تحقيقاتها في واقعة محاولة اختطاف الفتاة.

فيما أمرت جهات التحقيق بحبس السائق المتهم بالواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها له بمحاولة التحرش بها أثناء سيرهما على طريق السويس بالقاهرة.

وأمرت جهات التحقيق، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة. وتعكف النيابة العامة على الاستماع إلى أقوال المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة.