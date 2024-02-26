شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 26/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
موعد صلاة الفجر 4:59 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 م
موعد صلاة العصر 3:24 م
موعد صلاة المغرب 5:52 م
موعد صلاة العشاء 7:09 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:28 م
موعد صلاة المغرب 5:55 م
موعد صلاة العشاء 7:13 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:55 ص
موعد صلاة الظهر 12:04
موعد صلاة العصر 3:20 م
موعد صلاة المغرب 5:48 م
موعد صلاة العشاء 7:05 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:47 ص
موعد صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:13 م
موعد صلاة المغرب 5:42 م
موعد صلاة العشاء 6:57 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:53 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 3:21 م
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:03 م
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